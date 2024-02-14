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Сенат одобрил помощь Украине на 60 млрд долл
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 7:59

Сенат одобрил помощь Украине на 60 млрд долл

Законопроект о финансовой помощи на 95 млрд долл трем странам — Украине, Израилю и Тайваню одобрил вчера сенат США. Из этой суммы — 60 млрд пойдёт на поддержку ВСУ. Критики законопроекта говорят, что все эти расходы нацелены на конфликты, удаленные от США, в то время как сама страна не может защитить свои же границы на юге.

Однако законопроекту еще предстоит пройти голосование в Нижней палате Конгресса. Но здесь сильны позиции республиканцев, которые против помощи Украине, пишет "РИА Новости". О том, что документ не пропустят дальше без мер по усилению охраны южной границы США, сказал ранее спикер Майк Джонсон. Если документ будет заблокирован, то Киев не получит поддержки. В этом случае украинская армия не сможет продолжать воевать, уверены военные эксперты.

Напомним, что в Техасе, южном штате США, развернулось противостояние из-за миграционной политики центральных властей. Власти же Техаса хотят защищаться от мигрантов с Мексики, а официальный Вашингтон этому противодействует. Острая ситуация в штате Техас находится в центре внимания всего мира.

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