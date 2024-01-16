Исследование, проведенное Московским психолого-педагогическим университетом, выявило основные ценности российской молодежи в возрасте 10-18 лет.
Семья оказалась самой значимой ценностью, с здоровьем, материальной обеспеченностью, карьерой и отдыхом на втором уровне важности. Творчество, слава и служение менее ценятся.
Забота о благополучии и здоровье семьи стали приоритетом, возможно, из-за того, что общество пережило пандемию COVID-19.
Карьера и материальное благополучие тесно связаны, а служение уменьшается с возрастом, свидетельствуя о приземленности со временем. Результаты также отражают материалистические и индивидуалистические тенденции, аналогичные изменениям в ценностных ориентациях молодежи с 1990-х годов.
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