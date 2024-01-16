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Опрос населения показал главенство семьи в списке ценностей молодежи России
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 5:16

Опрос населения показал главенство семьи в списке ценностей молодежи России

Исследование, проведенное Московским психолого-педагогическим университетом, выявило основные ценности российской молодежи в возрасте 10-18 лет.

Семья оказалась самой значимой ценностью, с здоровьем, материальной обеспеченностью, карьерой и отдыхом на втором уровне важности. Творчество, слава и служение менее ценятся.

Забота о благополучии и здоровье семьи стали приоритетом, возможно, из-за того, что общество пережило пандемию COVID-19.

Карьера и материальное благополучие тесно связаны, а служение уменьшается с возрастом, свидетельствуя о приземленности со временем. Результаты также отражают материалистические и индивидуалистические тенденции, аналогичные изменениям в ценностных ориентациях молодежи с 1990-х годов.

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