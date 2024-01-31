Россия собирается ввести ограничение на импорт семян - блокировка коснется поставок из недружественных стран. В кабмине сообщили, что соответствующий документ уже подписан. До конца нынешнего года ограничения распространятся на семена картофеля, ржи, ячменя, пшеницы, кукурузы, подсолнечника, соевых бобов, а также сахарной свеклы.
- Семена из недружественных стран можно будет ввозить в рамках квот, - подчеркнули в кабмине. - Их общий объем составит 33,1 тысяч тонн.
Такая цифра рассчитана с учетом российских возможностей, импорта и экспорта семян, сообщили в правительстве. Расчетом занимался Минсельхоз РФ.
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Ситуация требует внимания и мониторинга со стороны соответствующих служб и населения.
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