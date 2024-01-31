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Импорт семян из недружественных стран может быть ограничен
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 6:42

Импорт семян из недружественных стран может быть ограничен

Россия собирается ввести ограничение на импорт семян - блокировка коснется поставок из недружественных стран. В кабмине сообщили, что соответствующий документ уже подписан. До конца нынешнего года ограничения распространятся на семена картофеля, ржи, ячменя, пшеницы, кукурузы, подсолнечника, соевых бобов, а также сахарной свеклы.

- Семена из недружественных стран можно будет ввозить в рамках квот, - подчеркнули в кабмине. - Их общий объем составит 33,1 тысяч тонн.

Такая цифра рассчитана с учетом российских возможностей, импорта и экспорта семян, сообщили в правительстве. Расчетом занимался Минсельхоз РФ.

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