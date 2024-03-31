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Землетрясение произошло в турецком городе Анталья
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 15:42

Землетрясение произошло в турецком городе Анталья

Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали в турецком куротном городе Анталья, об этом сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD).

Сегодня, 31 марта в Турции в 13:38 по московскому времени, которое совпадает с местным временем, произошло сильное землетрясение. Глубина залегания очага сейсмособытия находилась на глубине 15 км. Подземные толчки были зарегистрированы также в районе Каш.

О том, что также в Грузии вчера произошли три землетрясения, максимальное из которых достигало магнитуды 4,8 балла, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга страны.





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