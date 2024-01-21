Диетологи подчеркнули, что семечки подсолнуха являются ценным продуктом, способствующим улучшению здоровья

Семена подсолнуха обладают высокой питательной ценностью, содержат растительный белок, жиры, клетчатку, а также витамин Е, магний, селен и медь. Эти минералы играют важную роль в поддержании общего состояния здоровья, укреплении костей, повышении иммунитета и благотворном воздействии на сердце.

Эксперты подчеркивают, что семечки подсолнуха снижают уровень холестерина, что снижает риск сердечных заболеваний. Витамин Е, как антиоксидант, предотвращает окисление "плохого" холестерина. Кроме того, полезные жиры, белок и железо в семечках транспортируют кислород по организму, обеспечивая энергией на весь день. Наконец, магний регулирует уровень кальция, что важно для предотвращения артрозов и остеопороза. Семечки подсолнуха можно смело называть суперфудом, благотворно влияющим на общее здоровье человека, сообщает МедиаПоток.