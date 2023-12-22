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Российские ученые из компании
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 11:12

Российские ученые из компании "Росбиотех" представили инновационный источник белка

Российские ученые из компании "Росбиотех" представили инновационный источник белка, разработанный на основе нового вида люпиновой муки. Этот продукт предназначен для компенсации ежедневного дефицита белка в организме человека.

Основным преимуществом нового вида муки является высокое содержание белка, который является необходимым строительным материалом для большинства тканей организма. Исследование, проведенное Роспотребнадзором, показывает, что 11,5% опрошенных граждан сталкиваются с дефицитом белка из-за неправильного питания. Ученые отмечают, что глобальное потепление и увеличение уровня углекислого газа в атмосфере приводят к уменьшению содержания белка в пище.

Это новое достижение открывает возможность получения белка из широко потребляемых продуктов, таких как хлеб, основной элемент рациона питания почти всех граждан России, сообщает МедЗдрав.Инфо.

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