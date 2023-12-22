Российские ученые из компании "Росбиотех" представили инновационный источник белка, разработанный на основе нового вида люпиновой муки. Этот продукт предназначен для компенсации ежедневного дефицита белка в организме человека.
Основным преимуществом нового вида муки является высокое содержание белка, который является необходимым строительным материалом для большинства тканей организма. Исследование, проведенное Роспотребнадзором, показывает, что 11,5% опрошенных граждан сталкиваются с дефицитом белка из-за неправильного питания. Ученые отмечают, что глобальное потепление и увеличение уровня углекислого газа в атмосфере приводят к уменьшению содержания белка в пище.
Это новое достижение открывает возможность получения белка из широко потребляемых продуктов, таких как хлеб, основной элемент рациона питания почти всех граждан России, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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