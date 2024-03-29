В АТОР сообщили о росте спроса на российские морские курорты

По информации от директора по развитию туризма Российского Союза Туриндустрии (АТОР) Андрея Ромашкина спрос на летние курорты на морских побережьях России увеличился на 40-60%. На текущий момент продано примерно 35% общего количества мест, с приятным превышением прошлогодних результатов, особенно в январе. Основной рост бронирований отмечен в Анапе (60-70%), центре Сочи (40%), и Адлере (70%).

Тем не менее, темпы роста бронирований сейчас замедляются, возможно, из-за ожиданий туристов относительно будущего повышения цен летом. Цены на размещение уже увеличились на 10-14%. В санаториях Кавказских Минеральных вод продано около 60% мест, и по мнению Ромашкина, вероятность полной загрузки к началу мая остается высокой, сообщает SM.News.