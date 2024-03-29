Исследование ученых предлагает новый подход к улучшению органических светоизлучающих диодов (OLED)

Новый подход открывает перспективы для создания более эффективных телевизоров, компьютерных экранов и источников освещения.
Ключевой особенностью OLED является образование экситонов, состоящих из синглетных и триплетных состояний заряженных частиц. Существующие материалы, такие как термически активированные замедленные флуоресцентные (TADF) материалы, представляют перспективу для улучшения эффективности OLED.
Однако исследователи столкнулись с проблемой спада эффективности TADF OLED при увеличении тока возбуждения. Новое исследование предлагает новый показатель качества для проектирования материалов TADF, что может уменьшить спад эффективности и улучшить экспериментальные данные по TADF OLED.
Это открытие может существенно повлиять на разработку и производство OLED-дисплеев и световых источников, снижая энергопотребление и расширяя область применения, включая освещение, дополненную реальность и генерацию. Новый показатель качества обещает более яркое и эффективное будущее для электроники и освещения, сообщает Planet Today.
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