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Турэксперт Мельник: Красное море опасно из-за ядовитых морских ежей
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:13

Турэксперт Мельник: Красное море опасно из-за ядовитых морских ежей

Туристический эксперт Николай Мельник рассказал россиянам о потенциальных опасностях, связанных с фауной Красного моря. Он подчеркнул, что в водах могут встречаться ядовитые морские ежи и другие опасные животные, особенно в районах с коралловыми рифами, таких как Шарм-эш-Шейх и район Макади, сообщает News.Ru.

Мельник посоветовал носить качественную обувь для купания и избегать прикосновений к ярким кораллам и рыбам, чтобы предотвратить возможные аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока. Кроме того, он напомнил, что июнь — сезон спаривания акул, что увеличивает риски встречи с хищниками, особенно в Дахабе и Табе.

Фото: commons.wikimedia.org/Величко Андрей (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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