Исследование МТС выявило изменения в предпочтениях российских туристов относительно морских направлений

В 2023 году Азовское море стало третьим по популярности среди российских морей, привлекая 8% туристов. Черное море остается лидером с 54%, а Балтийское занимает второе место с 21%.

Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Ростовской областей являются основными туристами.

Рост популярности Баренцева моря в Мурманской области и Каспийского моря, особенно на побережье Дагестана, также отмечен. Охотское море также показывает рост интереса, привлекая туристов в регионы Камчатки, Сахалина, Хабаровского края и Магаданской области, сообщает Центральная Служба Новостей.