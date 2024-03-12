Исследование МТС выявило изменения в предпочтениях российских туристов относительно морских направлений

В 2023 году Азовское море стало третьим по популярности среди российских морей, привлекая 8% туристов. Черное море остается лидером с 54%, а Балтийское занимает второе место с 21%.
Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Ростовской областей являются основными туристами.
Рост популярности Баренцева моря в Мурманской области и Каспийского моря, особенно на побережье Дагестана, также отмечен. Охотское море также показывает рост интереса, привлекая туристов в регионы Камчатки, Сахалина, Хабаровского края и Магаданской области, сообщает Центральная Служба Новостей.
Xiaomi объявила о начале продаж своего первого электромобиля в Китае с 28 марта
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