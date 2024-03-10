Весной 2024 года ученые ЮНЦ РАН впервые начали исследование всей акватории Азовского моря

Ученые планируют использовать научное судно "Денеб" для этой цели. Основное внимание будет уделено изучению уровня солености моря, который уже значительно превышает стандартные показатели, приближаясь к показателям Черного моря и оказывая прямое влияние на местных обитателей.

В результате исследований ученые обнаружили, что экосистема моря подвергается серьезным изменениям из-за появления новых видов рыб, таких как солнечный окунь, который ранее не был характерен для этой местности.

Эти изменения в экосистеме требуют контроля, особенно в связи с возможным распространением этих видов на другие области моря.

Ученые также планируют изучить проблему распространения медуз в курортный сезон и разработать предложения для стабилизации ситуации. Планируется провести восемь экспедиций в Азовском и Черном морях в течение 2024 года, каждая из которых будет длиться 10 суток. Это оптимальное время для качественного обследования всей акватории Азовского моря. Исследования планируется завершить к декабрю, сообщает ТАСС.