Эксперты: недельный отдых на Каспийском море в летний период обойдется в среднем в 50 тысяч рублей на двоих

Пляжный сезон в регионе начинается в июне и продолжается до сентября, с песчаными пляжами, идеально подходящими для семей с детьми из-за пологого входа в море. Однако, формат "все включено" предлагается редко, преимущественно ограничиваясь завтраками в гостиницах.

Существует ограниченное количество предложений по раннему бронированию скидок в гостиницах Дагестана, с ценовой политикой, зависящей от спроса. Предполагается, что к апрелю большинство номеров на лето уже будут распроданы.

В конце июня стоимость недельного отдыха на двоих начинается от 50 тысяч рублей, включая проживание с завтраком. Однако, существуют и более доступные варианты, например, недельное пребывание в гостевом доме за 17 тысяч рублей на двоих. Семидневный отдых в премиум-классе может обойтись от 80 тысяч рублей на двоих, включая авиабилеты, с оплатой питания отдельно, сообщает РИА Новости.