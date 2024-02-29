Эксперты: недельный отдых на Каспийском море в летний период обойдется в среднем в 50 тысяч рублей на двоих

Пляжный сезон в регионе начинается в июне и продолжается до сентября, с песчаными пляжами, идеально подходящими для семей с детьми из-за пологого входа в море. Однако, формат "все включено" предлагается редко, преимущественно ограничиваясь завтраками в гостиницах.
Существует ограниченное количество предложений по раннему бронированию скидок в гостиницах Дагестана, с ценовой политикой, зависящей от спроса. Предполагается, что к апрелю большинство номеров на лето уже будут распроданы.
В конце июня стоимость недельного отдыха на двоих начинается от 50 тысяч рублей, включая проживание с завтраком. Однако, существуют и более доступные варианты, например, недельное пребывание в гостевом доме за 17 тысяч рублей на двоих. Семидневный отдых в премиум-классе может обойтись от 80 тысяч рублей на двоих, включая авиабилеты, с оплатой питания отдельно, сообщает РИА Новости.
В Китае появилась возможность взять в аренду Apple Vision Pro с возможностью выкупа
Местные предприниматели нашли способ извлечь выгоду из интереса к новому гаджету, организовав "прокат" дорогостоящего устройства. На торговых площадках предлагаются услуги аренды в крупных городах Китая, с ценами от $13 в час до $200 за сутки.
Молодая пара из Германии подала в суд на отель на острове Маврикий из-за узкой кровати в их номере
Пара заявила, что кровать шириной всего 140 сантиметров не соответствует стандартам комфорта для отеля категории "5 звезд".
В РФ планируют создать Ассоциацию туристических агрегаторов
Ассоциация туристических агрегаторов объединит онлайн-сервисы покупки билетов и бронирования отелей. Ее целью является формирование эффективного взаимодействия основных участников онлайн-рынка путешествий, а также поддержка и развитие отрасли.
В РФ начались продажи нового внедорожника
В России стартовали продажи внедорожника Oting Paladin, выпущенного китайской компанией Sinomach под брендом Oting. Автомобиль, созданный по японским технологиям, является модификацией Nissan Terra.