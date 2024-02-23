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Цены на отдых на море для россиян в 2024 году существенно увеличатся по всем направлениям
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:28

Цены на отдых на море для россиян в 2024 году существенно увеличатся по всем направлениям

Алексан Мкртчян, вице-президент Альянса туристических агентств России, подтверждает, что стоимость отпуска повысится как на отечественных, так и на зарубежных курортах.

Сочи становится лидером в росте цен, за ним следуют другие российские курорты. Единственным исключением остается Крым, где цены либо остаются стабильными, либо даже снижаются.

Выбор транспорта также существенно влияет на стоимость отдыха. Например, проезд в спальных вагонах обойдется минимум в 25 тысяч рублей в одну сторону на человека. Авиабилеты будут стоить около 7-8 тысяч рублей в одну сторону.

Ожидается увеличение цен и на зарубежные направления. Турция, ранее рассматриваемая как доступное направление, становится дорогой, что приводит к уменьшению числа туристов. Альтернативой становятся российские курорты или другие страны, такие как Египет и ОАЭ, где цены в некоторые периоды значительно ниже, сообщает SM.News.

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