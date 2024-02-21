Исследователи обнаружили на дне Средиземного моря богатейший клад

Подводные археологи из Университета Николая Коперника обнаружили возможно старейшее место крушения корабля на дне Средиземного моря у берегов Турции. Найденные медные слитки относятся к бронзовому веку, предположительно XVI-XVII векам до нашей эры.
Это указывает на ранние и сложные масштабы торговли медью.
Остатки корабля не были найдены, однако расположение груза и характер его обнаружения указывают на возможное крушение корабля в результате столкновения со скалой. Обнаружено около 30 медных слитков весом 20 кг каждый, пролежавших на дне более трех с половиной тысячелетий, сообщает Российская Газета.
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