На дне Балтийского моря ученые обнаружили потенциально древнейшее монументальное сооружение в Европе

На дне Мекленбургской бухты в Балтийском море обнаружено потенциально древнейшее монументальное сооружение Европы — километровая каменная стена, предположительно возведенная охотниками-собирателями каменного века около десяти тысяч лет назад для охоты на мигрирующих северных оленей.

Исследователи отмечают, что структура состоит из 1673 камней общей массой более 142 тонн, среди которых 288 крупных валунов, самый тяжелый из которых весит более 11 тонн.

Археологи указывают, что стена, обнаруженная на глубине около 21 метра, была впервые замечена осенью 2021 года в ходе гидроакустического исследования. Ученые считают маловероятным, что структура образовалась естественными процессами или современной активностью людей, и предполагают, что она могла возникнуть в конце эпохи палеолита или в эпоху мезолита, а затем оказалась на морском дне в результате литориновой трансгрессии, произошедшей между 8,6 и 8 тысячами лет назад, сообщает N+1.