На дне Мекленбургской бухты в Балтийском море обнаружено потенциально древнейшее монументальное сооружение Европы — километровая каменная стена, предположительно возведенная охотниками-собирателями каменного века около десяти тысяч лет назад для охоты на мигрирующих северных оленей.
Исследователи отмечают, что структура состоит из 1673 камней общей массой более 142 тонн, среди которых 288 крупных валунов, самый тяжелый из которых весит более 11 тонн.
Археологи указывают, что стена, обнаруженная на глубине около 21 метра, была впервые замечена осенью 2021 года в ходе гидроакустического исследования. Ученые считают маловероятным, что структура образовалась естественными процессами или современной активностью людей, и предполагают, что она могла возникнуть в конце эпохи палеолита или в эпоху мезолита, а затем оказалась на морском дне в результате литориновой трансгрессии, произошедшей между 8,6 и 8 тысячами лет назад, сообщает N+1.
Ученый Гонейм представил новое открытие, которое может решить одну из главных тайн египетских пирамид
Спутниковые снимки позволили обнаружить древнее русло реки, которое называется "Ахрамат" или "Ветвь пирамиды". Это русло, шириной с Нил, проходило через Гизу и было важным источником воды для орошения полей в древности.
Каллас угрожает своим жителям депортацией
Каллас ищет возможность установить меру пресечения для жителей Эстонии за получение гражданства РФ.
Симоньян заявила, что Россия должна двигать границу вглубь Украины
Маргарита Симоньян отреагировала на обстрел Белгорода украинскими военнослужащими.
Крупный российский производитель бройлеров теперь начнет разводить свиней
Заключена новая сделка по присоединении дополнительных предприятий.