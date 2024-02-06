Экипаж российской экспедиции Russian Ocean Way планирует безопасно пройти через Красное море

Евгений Ковалевский отмечает опасность текущей ситуации в регионе, включая Красное море и Черное море, где экипажи русских моряков сталкиваются с ограничениями. Участники кругосветного путешествия намерены преодолеть Суэцкий канал, затем продолжить маршрут через Средиземное и Черное моря, с завершением в Кронштадте через Волго-Донский канал.

Вариант обогнуть Африку с юга также рассматривается, хотя это увеличит продолжительность экспедиции. Целью этой кругосветки, длительностью уже два года и семь месяцев, является сохранение наследия русских мореплавателей, таких как Иван Крузенштерн, Василий Головнин и Федор Литке, сообщает Газета.Ру.