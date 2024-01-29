Роспотребнадзор предупредил о наличии опасных микробов на поверхностях 94% смартфонов

Информация была раскрыта в официальном Telegram-канале Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу. Согласно отчету, основные поверхности мобильных телефонов и клавиатур компьютеров содержат различные виды стафилококков, включая потенциально опасный золотистый стафилококк, устойчивый к антибиотикам, сообщает Газета.Ру.
Ведомство подчеркнуло, что многие пренебрегают гигиеной гаджетов, особенно тем, что берут телефоны в туалет, увеличивая риск заражения. Роспотребнадзор рекомендует использование антисептических средств на основе спирта для обработки смартфонов и аксессуаров, подчеркивая, что даже тщательное мытье рук не гарантирует полной защиты от инфекций, учитывая постоянный контакт с гаджетами.
Британские ученые сообщают, что занятия музыкой полезны пожилым людям
Исследование, проведенное британскими нейрофизиологами и психологами в рамках проекта Protect, выявило, что занятия музыкой оказывают положительное влияние на память и когнитивные способности пожилых людей.
Израиль договорился с ХАМАС по вопросу освобождения заложников
Представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали параметры нового соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.
Врач Евстратов заявил, что исследования подтвердили эффективность органосохраняющих операций при раке молочной железы
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Врач Мясников выделил лекарства, которые вызывают аритмию
В программе "О самом главном" Александр Мясников подчеркнул важность темы аритмии, обозначив ее как интересную и важную для всех.