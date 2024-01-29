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Роспотребнадзор предупредил о наличии опасных микробов на поверхностях 94% смартфонов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:37

Роспотребнадзор предупредил о наличии опасных микробов на поверхностях 94% смартфонов

Информация была раскрыта в официальном Telegram-канале Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу. Согласно отчету, основные поверхности мобильных телефонов и клавиатур компьютеров содержат различные виды стафилококков, включая потенциально опасный золотистый стафилококк, устойчивый к антибиотикам, сообщает Газета.Ру.

Ведомство подчеркнуло, что многие пренебрегают гигиеной гаджетов, особенно тем, что берут телефоны в туалет, увеличивая риск заражения. Роспотребнадзор рекомендует использование антисептических средств на основе спирта для обработки смартфонов и аксессуаров, подчеркивая, что даже тщательное мытье рук не гарантирует полной защиты от инфекций, учитывая постоянный контакт с гаджетами.

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