Роспотребнадзор предупредил о наличии опасных микробов на поверхностях 94% смартфонов

Информация была раскрыта в официальном Telegram-канале Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу. Согласно отчету, основные поверхности мобильных телефонов и клавиатур компьютеров содержат различные виды стафилококков, включая потенциально опасный золотистый стафилококк, устойчивый к антибиотикам, сообщает Газета.Ру.

Ведомство подчеркнуло, что многие пренебрегают гигиеной гаджетов, особенно тем, что берут телефоны в туалет, увеличивая риск заражения. Роспотребнадзор рекомендует использование антисептических средств на основе спирта для обработки смартфонов и аксессуаров, подчеркивая, что даже тщательное мытье рук не гарантирует полной защиты от инфекций, учитывая постоянный контакт с гаджетами.