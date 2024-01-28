Эксперт Шутов развеял миф о возможности слежки через датчик освещенности смартфона

Эксперт по защите информации Василий Шутов подчеркнул, что идея о том, что хакеры могут использовать индикатор автоматического регулирования яркости для получения личных данных пользователя, не соответствует реальности.

Датчик освещенности выполняет лишь функции реагирования на внешнее освещение и регулирования яркости экрана для экономии заряда аккумулятора и предотвращения выгорания дисплея. Эксперт заключил, что эти задачи не предоставляют возможности для слежки за владельцем смартфона, сообщает РИА Новости.