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Эксперт Шутов развеял миф о возможности слежки через датчик освещенности смартфона
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована вчера в 20:21

Эксперт Шутов развеял миф о возможности слежки через датчик освещенности смартфона

Эксперт по защите информации Василий Шутов подчеркнул, что идея о том, что хакеры могут использовать индикатор автоматического регулирования яркости для получения личных данных пользователя, не соответствует реальности.

Датчик освещенности выполняет лишь функции реагирования на внешнее освещение и регулирования яркости экрана для экономии заряда аккумулятора и предотвращения выгорания дисплея. Эксперт заключил, что эти задачи не предоставляют возможности для слежки за владельцем смартфона, сообщает РИА Новости.

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