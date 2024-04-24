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Ученые США разработали вакцину против опасных для жизни супербактерий
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:14

Ученые США разработали вакцину против опасных для жизни супербактерий

Американские ученые из Мичиганского университета достигли значительного прорыва в борьбе с супербактериями, создав вакцину, которая защищает от инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам микробами. Исследование, опубликованное в Nature Communications, сфокусировано на создании вакцины против золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus) с устойчивостью к метициллину (MRSA).

Вакцина основана на специфическом углеводном соединении, полисахариде ПНАГ, присутствующем в клеточных стенках стафилококка. Для доставки вакцины ученые использовали поражающий бактерии вирус Qβ, генетически модифицированный для усиления иммунного ответа.

Доклинические испытания на животных подтвердили, что вакцина обеспечивает высокий уровень иммунитета и эффективно защищает от летального исхода при заражении MSRA. Этот препарат открывает новые перспективы в лечении инфекций, вызванных супербактериями, и может значительно снизить уровень смертности от таких болезней, сообщает Газета.Ру.

Фото: openverse.org/Sanofi Pasteur (CC BY-NC-ND 2.0 license)

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