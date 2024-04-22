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Ученые из Крыма создали инновационный способ получения цемента из отходов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:22

Ученые из Крыма создали инновационный способ получения цемента из отходов

Ученые Крымского федерального университета разработали инновационный метод получения цемента из техногенных отходов промышленности. Смесь, основанная на этих отходах, прошла успешные испытания и получила высокую оценку в сравнении с цементом, произведенным из природных материалов.

Исследования включали использование современных методов анализа, таких как рентгеновская флуоресценция и дифракция, для определения химического и минералогического состава вторичного сырья.

Процесс производства включает моделирование составов смесей и их обжиг в специализированной печи. Полученный материал, после дополнительной обработки, соответствует стандартам качества для цемента класса 32,5, широко используемого в строительстве.

Эта технология не только обеспечивает высокое качество продукции, но и снижает затраты благодаря использованию дешевых техногенных отходов, что делает ее экономически привлекательной для промышленных предприятий, сообщает ТАСС.

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