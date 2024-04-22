Ученые Крымского федерального университета разработали инновационный метод получения цемента из техногенных отходов промышленности. Смесь, основанная на этих отходах, прошла успешные испытания и получила высокую оценку в сравнении с цементом, произведенным из природных материалов.
Исследования включали использование современных методов анализа, таких как рентгеновская флуоресценция и дифракция, для определения химического и минералогического состава вторичного сырья.
Процесс производства включает моделирование составов смесей и их обжиг в специализированной печи. Полученный материал, после дополнительной обработки, соответствует стандартам качества для цемента класса 32,5, широко используемого в строительстве.
Эта технология не только обеспечивает высокое качество продукции, но и снижает затраты благодаря использованию дешевых техногенных отходов, что делает ее экономически привлекательной для промышленных предприятий, сообщает ТАСС.
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