Ученые выяснили, что фенольные кислоты, кумарины и полисахариды в корне лопуха могут помочь в контроле уровня сахара в крови. Исследование, опубликованное в журнале Plants, также сравнило корни лопуха и одуванчика.

Ученые провели анализ биохимического состава образцов и оценили их способность предотвращать окислительный стресс, снижать воспаление и нормализовать уровень сахара в крови. Корень лопуха оказался более богатым и эффективным по сравнению с корнем одуванчика, имея высокие значения общего содержания фенолов, танинов и активности α-амилазы.

Однако, для дальнейшего подтверждения эффективности корней лопуха и одуванчика в лечении сахарного диабета, а также их возможного взаимодействия с другими лекарствами, требуются дополнительные исследования, сообщает Газета.Ру.