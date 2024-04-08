Ученые выяснили, что фенольные кислоты, кумарины и полисахариды в корне лопуха могут помочь в контроле уровня сахара в крови. Исследование, опубликованное в журнале Plants, также сравнило корни лопуха и одуванчика.
Ученые провели анализ биохимического состава образцов и оценили их способность предотвращать окислительный стресс, снижать воспаление и нормализовать уровень сахара в крови. Корень лопуха оказался более богатым и эффективным по сравнению с корнем одуванчика, имея высокие значения общего содержания фенолов, танинов и активности α-амилазы.
Однако, для дальнейшего подтверждения эффективности корней лопуха и одуванчика в лечении сахарного диабета, а также их возможного взаимодействия с другими лекарствами, требуются дополнительные исследования, сообщает Газета.Ру.
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