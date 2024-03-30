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Ученые создали инновационную поверхность, которая способна уничтожать 96% вирусов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:41

Ученые создали инновационную поверхность, которая способна уничтожать 96% вирусов

Новая кремниевая поверхность, разработанная учеными из Университета RMIT, демонстрирует способность уничтожать до 96% вирусов, включая hPIV-3, ответственный за респираторные заболевания.

Покрытая наношипами из кремния, поверхность прошла успешные лабораторные испытания, показав высокую эффективность в разрушении вирусов или их структуры, что приводит к потере их инфекционной активности.

Результаты исследования, опубликованные в журнале ACS Nano, подчеркивают перспективы нового материала для предотвращения передачи инфекций и создания безопасной среды для работников здравоохранения и пациентов.

Интеграция этой технологии с различными устройствами и поверхностями может значительно снизить необходимость в дезинфекции и улучшить безопасность в медицинских учреждениях.

Дальнейшие исследования в области механических методов борьбы с патогенными микроорганизмами, вдохновленные природой, открывают новые перспективы для разработки эффективных средств против вирусов и бактерий, сообщает NVL.

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