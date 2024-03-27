Ученые РФ разработали новую технологию, позволяющую получать два важных полимера из травянистого растения мискантуса гигантского

Разработка технологии открывает возможности для совместного производства нитратов целлюлозы и бактериальной целлюлозы, применяемых в медицине, производстве материалов и гибкой электроники.
Мискантус гигантский, выращиваемый в России, является идеальным источником сырья благодаря своей устойчивости, высокому содержанию целлюлозы и доступности. Этот принцип переработки растительного сырья представляет собой инновационный подход к созданию биозавода с замкнутым циклом, что делает его потенциальным лидером в мировой практике, сообщает ТАСС.
Джулиан Ассанж останется в Великобритании, так как британские власти отказались его выдать США
Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне дал шанс основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу не быть экстрадированным из Великобритании в США. Напоминаем, 52-летний журналист был приговорён к 175 годам заключения в американской тюрьме.
Лукашенко уверен, что НАТО не станут защищать Украину
Президент Белоруссии уверен, что Европе не захочется ввязываться в конфликт еще сильнее.
Ученые объяснили влияние неправильного питания на развитие болезни Альцгеймера и диабета
Исследования, проведенные учеными из Техасского университета A&M, указывают на связь между нездоровым рационом, риском развития диабета и накоплением токсичных белков в мозге, что может вызвать когнитивные нарушения, характерные для болезни Альцгеймера.
В фильме "Манюня: Приключения в Москве" появится Юрий Никулин
Один из основных исполнительных продюсеров франшизы "Манюня" Гевонд Андреасян заявил, что ведутся съемки очередной части семейной комедии "Манюня", которая будет носить название "Манюня: Приключения в Москве".Продюсер отметил, что они получили разрешение от семьи Юрия Никулина на использование его образа для фильма.