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Ученые РФ разработали новую технологию, позволяющую получать два важных полимера из травянистого растения мискантуса гигантского
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:45

Ученые РФ разработали новую технологию, позволяющую получать два важных полимера из травянистого растения мискантуса гигантского

Разработка технологии открывает возможности для совместного производства нитратов целлюлозы и бактериальной целлюлозы, применяемых в медицине, производстве материалов и гибкой электроники.

Мискантус гигантский, выращиваемый в России, является идеальным источником сырья благодаря своей устойчивости, высокому содержанию целлюлозы и доступности. Этот принцип переработки растительного сырья представляет собой инновационный подход к созданию биозавода с замкнутым циклом, что делает его потенциальным лидером в мировой практике, сообщает ТАСС.

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