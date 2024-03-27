Ученые РФ разработали новую технологию, позволяющую получать два важных полимера из травянистого растения мискантуса гигантского

Разработка технологии открывает возможности для совместного производства нитратов целлюлозы и бактериальной целлюлозы, применяемых в медицине, производстве материалов и гибкой электроники.

Мискантус гигантский, выращиваемый в России, является идеальным источником сырья благодаря своей устойчивости, высокому содержанию целлюлозы и доступности. Этот принцип переработки растительного сырья представляет собой инновационный подход к созданию биозавода с замкнутым циклом, что делает его потенциальным лидером в мировой практике, сообщает ТАСС.