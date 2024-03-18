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Исследователи подтверждают важную связь между составом микробиома кишечника и развитием шизофрении
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:26

Исследователи подтверждают важную связь между составом микробиома кишечника и развитием шизофрении

Ученые из Университета Кёнхи в Сеуле обнаружили, что изменения в микробиоме могут повлиять на функционирование различных органов и систем организма, включая иммунитет, метаболизм и нервную систему.

Исследование также выявило, что у пациентов с шизофренией наблюдаются нарушения метаболизма жиров и глюкозы, снижение бактериального разнообразия в кишечнике и дефицит SCFA-кислот, важных для защиты мозга и поддержания когнитивных функций.

Более того, дисбактериоз кишечника может привести к уменьшению нейропластичности мозга и усилению склонности к агрессивному поведению. Эти результаты указывают на важность поддержания здорового баланса микробиома для профилактики и лечения психических заболеваний, таких как шизофрения, сообщает Planet Today.

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