Ученые РФ обнаружили биомаркеры для оценки эффективности трансплантации костного мозга при онкологии

Исследование, проведенное на основе клиники иммунопатологии института, сосредоточено на проблемах восстановления иммунной системы после трансплантации и оценке вероятности рецидива.
Учёные выявили, что использование врождённых лимфоидных клеток и минорных молекул гистосовместимости в качестве биомаркеров позволяет эффективно оценить процесс трансплантации костного мозга и дать прогноз на успех процедуры.
Эти результаты могут быть ключом к разработке индивидуализированных терапевтических стратегий и улучшению результатов лечения онкологических пациентов, сообщает Центральная Служба Новостей.
Три страны оказались против использования российских активов в пользу Киева
Сомнения выразили Венгрия, Мальта и Люксембург.
Китайские ученые обнаружили важную связь между составом кишечной микробиоты и алопецией
Результаты исследования ученых указывают на то, что определенные виды кишечных микроорганизмов могут увеличить риск развития алопеции, в то время как другие виды микроорганизмов могут снизить этот риск.
Ученые оценили связь между составом микрофлоры кишечника и развитием алкогольной зависимости
Эксперимент ученых проводился на 59 грызунах, которых обучили выполнять определенное движение для получения спиртного.
Эксперт Тычино выделила опасные зоны для поклейки обоев в доме
Дизайнер и эксперт по интерьеру Юлия Тычино рекомендует избегать использования обоев в ванной, прихожей и на кухне.