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Ученые РФ обнаружили биомаркеры для оценки эффективности трансплантации костного мозга при онкологии
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:09

Ученые РФ обнаружили биомаркеры для оценки эффективности трансплантации костного мозга при онкологии

Исследование, проведенное на основе клиники иммунопатологии института, сосредоточено на проблемах восстановления иммунной системы после трансплантации и оценке вероятности рецидива.

Учёные выявили, что использование врождённых лимфоидных клеток и минорных молекул гистосовместимости в качестве биомаркеров позволяет эффективно оценить процесс трансплантации костного мозга и дать прогноз на успех процедуры.

Эти результаты могут быть ключом к разработке индивидуализированных терапевтических стратегий и улучшению результатов лечения онкологических пациентов, сообщает Центральная Служба Новостей.

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