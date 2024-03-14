Ученые РФ обнаружили биомаркеры для оценки эффективности трансплантации костного мозга при онкологии

Исследование, проведенное на основе клиники иммунопатологии института, сосредоточено на проблемах восстановления иммунной системы после трансплантации и оценке вероятности рецидива.

Учёные выявили, что использование врождённых лимфоидных клеток и минорных молекул гистосовместимости в качестве биомаркеров позволяет эффективно оценить процесс трансплантации костного мозга и дать прогноз на успех процедуры.

Эти результаты могут быть ключом к разработке индивидуализированных терапевтических стратегий и улучшению результатов лечения онкологических пациентов, сообщает Центральная Служба Новостей.