Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.03.2024 : 90,7493
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.03.2024 : 98,8767
Камчатские учёные ищут уникальное средство для борьбы с борщевиком
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:23

Камчатские учёные ищут уникальное средство для борьбы с борщевиком

Камчатские учёные во главе с Михаилом Кожиным из Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга, проводят исследования с целью борьбы с инвазивным растением — борщевиком Сосновского.

Этот вид растения представляет серьезную угрозу биоразнообразию полуострова и экономике региона. Учёные стремятся найти эффективное средство против борщевика и планируют завершить первый этап исследований к концу 2024 года.

Проведение экспедиций по полуострову для сбора образцов инвазивных растений станет основой для разработки мер по сдерживанию их роста, с фокусом на борьбе с борщевиком Сосновского, который изначально был завезен на Камчатку для испытаний, но превратился в серьезную экологическую проблему, сообщает SM.News.

Мир

Миллиардер Маск согласился с миллиардером Саксом относительно эффекта от санкций

Миллиардер Маск согласился с миллиардером Саксом относительно эффекта от санкций

Прогноз Джо Байдена в отношении России сбылся с точностью до "наоборот".

Читать полностью
Россия, Китай и Иран проводят военно-морские учения

Россия, Китай и Иран проводят военно-морские учения

На фоне масштабных НАТОвских маневров в Европе, страны азиатско-тихокеанского региона проводят вместе с Россией военные учения.

Читать полностью

Общество

Ученые провели исследование о влиянии болот на климат

Ученые провели исследование о влиянии болот на климат

Ученые выявили, что болота, особенно в Западной Сибири, являются крупными хранилищами углерода и активно участвуют в углеродном цикле, поглощая углекислый газ и выделяя метан.

Читать полностью
Исследователи выделили специи, которые помогают контролировать уровень сахара в крови

Исследователи выделили специи, которые помогают контролировать уровень сахара в крови

Ученые из университета Сарагосы в Испании провели исследование о влиянии специй на уровень сахара в крови у людей с сахарным диабетом второго типа.

Читать полностью

Новости