Камчатские учёные ищут уникальное средство для борьбы с борщевиком

Камчатские учёные во главе с Михаилом Кожиным из Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга, проводят исследования с целью борьбы с инвазивным растением — борщевиком Сосновского.

Этот вид растения представляет серьезную угрозу биоразнообразию полуострова и экономике региона. Учёные стремятся найти эффективное средство против борщевика и планируют завершить первый этап исследований к концу 2024 года.

Проведение экспедиций по полуострову для сбора образцов инвазивных растений станет основой для разработки мер по сдерживанию их роста, с фокусом на борьбе с борщевиком Сосновского, который изначально был завезен на Камчатку для испытаний, но превратился в серьезную экологическую проблему, сообщает SM.News.