Ученые-геологи из Университета Торонто обнаружили скрытые разломы на Тихоокеанской плите

В отличие от предыдущих представлений о негибкости океанических плит, исследование показало, что плита расколота крупными подводными разломами, результатом воздействия огромных сил внутри плиты.
Это открытие пересматривает представления о тектонике плит и указывает на то, что океанические плиты не такие неподвижные, как считалось ранее. Недавно обнаруженные разломы находятся в субокеанических платах, которые оказались менее прочными, чем считалось ранее.
Этот феномен может быть связан с сейсмической активностью и вулканизмом.
Исследователи надеются, что их работа привлечет больше внимания к этим плато и позволит собрать больше данных для дальнейшего изучения. Это открытие пересматривает представления о динамике Земли и подчеркивает, что даже в глубокой эволюции планеты остаются неизведанные загадки, сообщает Argumenti.Ru.
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