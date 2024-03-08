Российские ученые разработали методику уничтожения очагов туберкулеза при помощи желтого света

Исследования подтвердили, что эффективность этого подхода достигает 99,99%. Эксперименты показали, что желтый свет с длиной волны в 565 нанометров может эффективно уничтожать как стойкие к антибиотикам колонии туберкулезной палочки, так и некоторые другие "супербактерии".
Методика основана на использовании комбинации желтого света и дельта-аминолевулиновой кислоты, что приводит к образованию порфиринов внутри клеток палочки Коха. Поглощение света порфиринами порождает оксиданты, уничтожающие микробов или лишающие их способности делиться. Это позволяет уничтожить более 99,9% микробов в культурах палочки Коха через полчаса после начала облучения.
Методика не только эффективна против простых колоний палочки Коха, но и против микробов, проникших в иммунные клетки легких. Это делает ее перспективной для борьбы с туберкулезом и другими микробактериальными инфекциями. Учитывая актуальность проблемы туберкулеза и его высокую смертность, разработка представляет собой значительный прогресс в медицине, сообщает ТАСС.
Stellantis планирует сделать значительные инвестиции в автомобильную промышленность Южной Америки
Объявлено о вложении рекордных 5,6 миллиарда евро в период с 2025 по 2030 год с целью поддержки выпуска более 40 новых продуктов и развития передовых технологий, направленных на снижение углеродных выбросов.
В ВОЗ посоветовали женщинам отказаться от употребления алкоголя на 8 марта
В заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подчеркнуто, что употребление алкоголя на 8 марта, Международный женский день, увеличивает риск развития рака молочной железы у женщин.
Эксперты в области автомобильной индустрии подчеркивают важность замены моторного масла весной
В сравнении с другими временами года, зимой масло быстрее теряет свои свойства из-за перепадов температур, что приводит к его быстрому старению и увеличенному износу двигателя.
Эксперты сообщают о возможном росте цен на автомобили с 1 апреля
С начала апреля вступят в силу новые таможенные механизмы для автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС, что приведет к росту цен на параллельный импорт. Эксперты анализируют влияние этих изменений на стоимость автомобилей.