Российские ученые разработали методику уничтожения очагов туберкулеза при помощи желтого света

Исследования подтвердили, что эффективность этого подхода достигает 99,99%. Эксперименты показали, что желтый свет с длиной волны в 565 нанометров может эффективно уничтожать как стойкие к антибиотикам колонии туберкулезной палочки, так и некоторые другие "супербактерии".

Методика основана на использовании комбинации желтого света и дельта-аминолевулиновой кислоты, что приводит к образованию порфиринов внутри клеток палочки Коха. Поглощение света порфиринами порождает оксиданты, уничтожающие микробов или лишающие их способности делиться. Это позволяет уничтожить более 99,9% микробов в культурах палочки Коха через полчаса после начала облучения.

Методика не только эффективна против простых колоний палочки Коха, но и против микробов, проникших в иммунные клетки легких. Это делает ее перспективной для борьбы с туберкулезом и другими микробактериальными инфекциями. Учитывая актуальность проблемы туберкулеза и его высокую смертность, разработка представляет собой значительный прогресс в медицине, сообщает ТАСС.