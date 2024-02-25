Ученые обнаружили неожиданного животного на высоте более 6000 метров в Чили

Биологическое открытие, совершенное международной группой исследователей в районе Пуна-де-Атакама на высоте более 6000 метров в Чили, вызвало сенсацию. Они обнаружили останки и мумии листоухих хомячков, а также даже поймали живого представителя. Эта находка противоречит представлениям о возможности существования млекопитающих на таких высотах.

Исследователи провели обследование на нескольких андских вулканах и обнаружили 13 мумий хомячков на высотах от 6029 до 6233 метров. Они выяснили, что эти хомячки представляют местные популяции, обитающие на высоте в течение сотен лет.

Это открытие вызывает вопросы о том, как эти существа адаптировались к экстремальным условиям высокогорья, таким как недостаток кислорода, пищи и воды, а также о причинах их нахождения в такой среде.

Радиоуглеродный анализ показал, что возраст мумий хомячков варьируется от нескольких десятилетий до 350 лет, представляя новую загадку для исследователей.

Команда биологов продолжает свои исследования с целью раскрыть более глубокие аспекты присутствия этих млекопитающих в экстремальных условиях, сообщает Правда.Ру.