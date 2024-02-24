Ученые обнаружили новую причину старения клеток

Ученые обнаружили, что повреждение клеточной мембраны может быть ключевой причиной старения клеток. Данная мембрана, имеющая толщину всего 5 нанометров, оказывается особенно уязвимой в моменты сокращения мышц или получения травм.
Исследование показало, что степень повреждения мембраны напрямую влияет на судьбу клеток. Мелкие повреждения могут быть восстановлены, позволяя клеткам продолжать деление, в то время как значительные повреждения могут привести к их уничтожению или превращению в сенесцентные клетки.
Сенесцентные клетки, в свою очередь, вырабатывают молекулы, вызывающие воспаление и возрастные заболевания, что усиливает процесс старения. Помимо травм, предполагается, что клеточное старение может быть вызвано различными видами стресса, что активирует повреждение ДНК.
Новые данные также показывают, что повреждение клеточных мембран влияет на транспорт ионов кальция и активирует работу гена p53, который подавляет развитие рака. Эти результаты открывают новые перспективы для разработки терапии, направленной на здоровое старение и долголетие, сообщает Planet Today.
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