Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.02.2024 : 92,7519
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.02.2024 : 100,4425
Ученые из Красноярска разработали технологию получения модификатора для алюминиевых сплавов
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:54

Ученые из Красноярска разработали технологию получения модификатора для алюминиевых сплавов

Новая технология основана на использовании металлического титанового сырья, что позволяет снизить стоимость производства и сократить негативное воздействие на окружающую среду. По словам Никиты Степаненко, младшего научного сотрудника СФУ, данная технология призвана сделать процесс производства модификатора более экономичным и экологически безопасным.

Новая добавка, состоящая из алюминия, титана и бора, не уступает по качеству зарубежным аналогам, при этом повышая прочность и долговечность сплавов. Это имеет особое значение для отраслей, таких как автомобильная и авиационная промышленность, где используются данные сплавы. СФУ, основанный в 2006 году, является первым в России федеральным университетом и одним из крупнейших восточной части страны, сообщает ТАСС.

Мир

Ученые обнаружили в Китае частично сохранившийся скелет нового вида гигантского динозавра

Ученые обнаружили в Китае частично сохранившийся скелет нового вида гигантского динозавра

Обнаруженный динозавр проживал около 72-66 миллионов лет назад в позднемеловую эпоху. Обнаруженный скелет состоял из семи шейных и передних спинных позвонков, а также нескольких ребер.

Читать полностью
Mercedes-Benz анонсировал выход сверхроскошной линейки под названием Mythos Series, превосходящей Maybach

Mercedes-Benz анонсировал выход сверхроскошной линейки под названием Mythos Series, превосходящей Maybach

Первая модель этой линейки, Mercedes-Benz Mythos, будет выпущена в 2025 году на базе Mercedes-AMG SL, но отличаться уникальным дизайном, роскошным интерьером, мощными двигателями и передовыми технологиями.

Читать полностью

Общество

Автоэксперт Дижечко выделил основные опасности для российских автомобилистов зимой

Автоэксперт Дижечко выделил основные опасности для российских автомобилистов зимой

Одной из главных проблем является скопление снега на машине, что может привести к уплотнению снега и образованию наледи. Устранение снега может повредить лакокрасочное покрытие, а соль и реагенты усиливают этот негативный эффект, вызывая потускнение и коррозию.

Читать полностью
Автоэксперт Бургазлиев озвучил цену нового автомобиля Solaris HS на российском рынке

Автоэксперт Бургазлиев озвучил цену нового автомобиля Solaris HS на российском рынке

Автоэксперт Сергей Бургазлиев озвучил цену нового автомобиля Solaris HS в диапазоне от 1,65 до 1,85 миллиона рублей. Этот автомобиль, производимый в Санкт-Петербурге под новым брендом, фактически является седаном Hyundai Solaris с измененным логотипом.

Читать полностью

Новости