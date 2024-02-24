Ученые из Красноярска разработали технологию получения модификатора для алюминиевых сплавов

Новая технология основана на использовании металлического титанового сырья, что позволяет снизить стоимость производства и сократить негативное воздействие на окружающую среду. По словам Никиты Степаненко, младшего научного сотрудника СФУ, данная технология призвана сделать процесс производства модификатора более экономичным и экологически безопасным.
Новая добавка, состоящая из алюминия, титана и бора, не уступает по качеству зарубежным аналогам, при этом повышая прочность и долговечность сплавов. Это имеет особое значение для отраслей, таких как автомобильная и авиационная промышленность, где используются данные сплавы. СФУ, основанный в 2006 году, является первым в России федеральным университетом и одним из крупнейших восточной части страны, сообщает ТАСС.
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