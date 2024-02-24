Ученые РФ разработали виртуального офтальмолога

Созданный виртуальный офтальмолог использует нейросеть для определения проблем со зрением. Проект, выполненный специалистами из Донского государственного технического университета, обучил искусственный интеллект распознавать катаракту, глаукому, миопию и возрастную макулодистрофию.

На основе снимков, полученных с помощью фундус-камеры, нейросеть проводит анализ за несколько секунд и выдает предварительный диагноз с точностью до 95%. В будущем ученые планируют улучшить точность распознавания и расширить список патологий, которые может обнаруживать программа, сообщает МИР24.