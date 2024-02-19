Ученые обнаружили самую древнюю наскальную живопись

Научное открытие о самой древней наскальной живописи в Патагонии было объявлено после успешных раскопок на древней наскальной стоянке, известной как Куэва-Уэнул 1. Международная команда ученых, возглавляемая археологом Ромеро Вильянуэвой из Национального совета по научным и техническим исследованиям Аргентины, обнаружила 895 рисунков, среди которых была выявлена самая древняя живопись.

Исследование с применением радиоуглеродного метода показало, что возраст образцов краски насчитывает несколько тысяч лет, а возраст изображения, изображающего обращённый вниз гребень с четырьмя зубцами, достигает 8200 лет. Это утверждает его статус самой древней наскальной живописи на континенте.

Стоит отметить, что заселение Патагонии, согласно данным ученых, началось примерно 12 тысяч лет назад, и Куэва-Уэнул 1 является одной из древнейших стоянок в Южной Америке, сообщает Центральная Служба Новостей.