Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.02.2024 : 92,5492
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.02.2024 : 99,3523
Ученые МГУ имени Ломоносова выявили взаимосвязь иммунитета с возможностью противостоять фиброзу
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:25

Ученые МГУ имени Ломоносова выявили взаимосвязь иммунитета с возможностью противостоять фиброзу

Ученые МГУ имени Ломоносова выяснили, что иммунитет может ослаблять способность организма человека противостоять фиброзу — процессу разрастания соединительной ткани, который часто приводит к смертельным последствиям в развитых странах. Фиброз может возникать из-за травм или инфекционных болезней и приводить к ухудшению работы органов.

Исследователи выявили, что воспалительный процесс, вызванный определенными клетками иммунной системы — макрофагами М2, играет ключевую роль в развитии фиброза. Этот процесс подавляет способность стволовых клеток восстанавливать ткани без образования фиброза.

Эксперименты показали, что белки, выделяемые макрофагами М2, приводят к старению стволовых клеток, лишая их способности препятствовать развитию фиброза.

Это открытие может привести к разработке новых препаратов для профилактики фиброза, например, путем создания соединений, которые будут блокировать активность макрофагов М2 и защищать стволовые клетки от их воздействия, сообщает РИА Новости.

Мир

Ученые из США: дикие кошки могут запоминать и различать голоса знакомых и незнакомых людей

Ученые из США: дикие кошки могут запоминать и различать голоса знакомых и незнакомых людей

Профессор Дженнифер Вонк из Оклендского университета отмечает, что эти наблюдения подтверждают наличие "социальных" характеристик не только у коллективных, но и у одиночных видов животных. Для исследования ученые использовали записи голосов знакомых и незнакомых людей, которые затем проигрывали диким кошкам в различных ситуациях.

Читать полностью
Ученые Гарварда разработали инновационный суперантибиотик, способный противостоять бактериям

Ученые Гарварда разработали инновационный суперантибиотик, способный противостоять бактериям

Группа под руководством профессора химии и химической биологии Эндрю Майерса сообщила о своем открытии в журнале Science. Их синтетическое соединение CRM обладает потенциалом эффективно бороться с устойчивыми к лекарствам инфекциями, включая Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa.

Читать полностью

Общество

РФ восстановит производство автомобилей Aurus в бизнес-сегменте на территории бывшего завода Toyota в Петербурге

РФ восстановит производство автомобилей Aurus в бизнес-сегменте на территории бывшего завода Toyota в Петербурге

Вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что первые экземпляры промышленной сборки ожидаются к концу 2024 года. Производство будет осуществляться совместно с иностранными партнерами, а модельный ряд будет включать не менее четырех моделей.

Читать полностью
Geely представила цены на свой новый семиместный кроссовер Okavango

Geely представила цены на свой новый семиместный кроссовер Okavango

Доступны две комплектации: Luxury и Flagship, по цене от 3 млн 449 тыс. 990 рублей и 3 млн 599 тыс. 990 рублей соответственно. Подробности о запуске продаж будут объявлены дополнительно.

Читать полностью

Новости