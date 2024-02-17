Ученые МГУ имени Ломоносова выявили взаимосвязь иммунитета с возможностью противостоять фиброзу

Ученые МГУ имени Ломоносова выяснили, что иммунитет может ослаблять способность организма человека противостоять фиброзу — процессу разрастания соединительной ткани, который часто приводит к смертельным последствиям в развитых странах. Фиброз может возникать из-за травм или инфекционных болезней и приводить к ухудшению работы органов.

Исследователи выявили, что воспалительный процесс, вызванный определенными клетками иммунной системы — макрофагами М2, играет ключевую роль в развитии фиброза. Этот процесс подавляет способность стволовых клеток восстанавливать ткани без образования фиброза.

Эксперименты показали, что белки, выделяемые макрофагами М2, приводят к старению стволовых клеток, лишая их способности препятствовать развитию фиброза.

Это открытие может привести к разработке новых препаратов для профилактики фиброза, например, путем создания соединений, которые будут блокировать активность макрофагов М2 и защищать стволовые клетки от их воздействия, сообщает РИА Новости.