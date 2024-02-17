Ученые МГУ имени Ломоносова выявили взаимосвязь иммунитета с возможностью противостоять фиброзу

Ученые МГУ имени Ломоносова выяснили, что иммунитет может ослаблять способность организма человека противостоять фиброзу — процессу разрастания соединительной ткани, который часто приводит к смертельным последствиям в развитых странах. Фиброз может возникать из-за травм или инфекционных болезней и приводить к ухудшению работы органов.
Исследователи выявили, что воспалительный процесс, вызванный определенными клетками иммунной системы — макрофагами М2, играет ключевую роль в развитии фиброза. Этот процесс подавляет способность стволовых клеток восстанавливать ткани без образования фиброза.
Эксперименты показали, что белки, выделяемые макрофагами М2, приводят к старению стволовых клеток, лишая их способности препятствовать развитию фиброза.
Это открытие может привести к разработке новых препаратов для профилактики фиброза, например, путем создания соединений, которые будут блокировать активность макрофагов М2 и защищать стволовые клетки от их воздействия, сообщает РИА Новости.
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Профессор Дженнифер Вонк из Оклендского университета отмечает, что эти наблюдения подтверждают наличие "социальных" характеристик не только у коллективных, но и у одиночных видов животных. Для исследования ученые использовали записи голосов знакомых и незнакомых людей, которые затем проигрывали диким кошкам в различных ситуациях.
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Группа под руководством профессора химии и химической биологии Эндрю Майерса сообщила о своем открытии в журнале Science. Их синтетическое соединение CRM обладает потенциалом эффективно бороться с устойчивыми к лекарствам инфекциями, включая Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa.
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