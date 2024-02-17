Ученые Гарварда разработали инновационный суперантибиотик, способный противостоять бактериям

Группа под руководством профессора химии и химической биологии Эндрю Майерса сообщила о своем открытии в журнале Science. Их синтетическое соединение CRM обладает потенциалом эффективно бороться с устойчивыми к лекарствам инфекциями, включая Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa.
Исследование включает дизайн, синтез и микробиологическую оценку CRM, который показывает обещающие результаты как в лабораторных условиях, так и на животных моделях. CRM демонстрирует высокую эффективность против грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая штаммы со множественной лекарственной устойчивостью.
Исследователи отмечают, что CRM обладает высокой аффинностью к рибосомам, определяющим его механизм действия. Кристаллические структуры CRM в комплексе с бактериальными рибосомами подтверждают его способность сохранять связывание даже в условиях, когда другие антибиотики оказываются неэффективными.
Это открытие обещает решить проблему лекарственной устойчивости бактерий и способствовать разработке новых методов лечения инфекций, представляющих угрозу для здоровья человека, сообщает Planet Today.
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