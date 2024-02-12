Ученые РФ активно развивают квантовые сети связи в ответ на растущие угрозы кибербезопасности

Развитие квантовых сетей связи — это революционный шаг, обеспечивающий новый уровень защиты данных. В отличие от традиционных методов шифрования, квантовая связь использует физический процесс для генерации случайных ключей, что делает систему устойчивой к кибератакам и перехвату информации.

Этот прорыв может иметь значительные последствия для сферы информационных технологий и коммуникаций, подчеркивая важность создания безопасных сетей связи в современном мире, сообщает Planet Today.