Ученые РФ активно развивают квантовые сети связи в ответ на растущие угрозы кибербезопасности

Развитие квантовых сетей связи — это революционный шаг, обеспечивающий новый уровень защиты данных. В отличие от традиционных методов шифрования, квантовая связь использует физический процесс для генерации случайных ключей, что делает систему устойчивой к кибератакам и перехвату информации.
Этот прорыв может иметь значительные последствия для сферы информационных технологий и коммуникаций, подчеркивая важность создания безопасных сетей связи в современном мире, сообщает Planet Today.
Издание FT рассекретило объединение банкиров Европы
Внутри самого скрытного банковского сообщества Европы проходят одни из крупнейших финансовых сделок в мире, более резонансные, чем даже в Давосе, пишет Financial Review.
На Бали вводится налог для туристов
С 14 февраля 2024 года на острове Бали вводится новый туристический налог в размере менее десяти долларов на человека. Оплата этого налога обязательна для всех туристов и осуществляется наличными или картой Visa и Mastercard в аэропорту Денпасар или в онлайн-приложении.
Ученые Омска разработали средства по предотвращению и лечению кариеса
Ученые Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ) разработали и защитили патент на специальные гелевые составы, которые предотвращают появление кариеса.
Эндокринолог Янг рекомендует включить в рацион корнеплоды на ужин
Вечерний рацион оказывает существенное воздействие на здоровье и вес человека.