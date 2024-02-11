Немецкие ученые смогли расшифровать загадочную кушанскую письменность после 70 лет исследований

Лингвисты из Universität zu Köln, Германия, после более 70 лет исследований, частично расшифровали загадочную кушанскую письменность, оставленную древней Кушанской империей в Центральной Азии. Опубликованное исследование сообщает о расшифровке примерно 60% текстов на кушанском языке.
Кушанская империя, просуществовавшая с 200 года до н. э. по 700 год н. э., оставила за собой множество надписей, привлекших внимание лингвистов. Результаты колоссальной работы ученых раскрыли новые аспекты древнего языка и культуры этой империи.
Открытие двуязычной надписи в Почти ущелье Таджикистана в 2022 году стало ключом к расшифровке, стимулировав дальнейшие исследования. Это открытие расширяет понимание истории и культуры Центральной Азии.
Расшифровка кушанской письменности предполагает существование нового языка, названного "этеотохарским", что является дополнительным ключом к расшифровке прошлого региона.
Планируются новые экспедиции в Центральную Азию совместно с археологами из Таджикистана для дальнейшего исследования этого удивительного научного открытия и его значения для понимания древних цивилизаций, сообщает Planet Today.
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