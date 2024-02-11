Ученые не могут решить загадку древних римских додекаэдров

На протяжении двух столетий археологи и ученые сталкиваются с загадкой римских додекаэдров, предметов, обнаруженных в различных регионах Европы, включая деревню Нортон-Дисней, Англия. Додекаэдр — пустой многогранник с 12 пятиугольными сторонами, круглыми отверстиями разного диаметра и шариками на углах. Однако их предназначение до сих пор остается неясным.

Существует несколько теорий о назначении додекаэдров: игральные кости, подсвечники, сельскохозяйственные календари или религиозные артефакты. Преобладающая теория связывает их с религиозными ритуалами и гадательными практиками, основанная на находках в могилах.

Ученые продолжают исследовать эту тайну, но для более глубокого понимания и требуется дополнительное финансирование для дальнейших исследований и раскопок, сообщает NVL.