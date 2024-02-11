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Ученые не могут решить загадку древних римских додекаэдров
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:29

Ученые не могут решить загадку древних римских додекаэдров

На протяжении двух столетий археологи и ученые сталкиваются с загадкой римских додекаэдров, предметов, обнаруженных в различных регионах Европы, включая деревню Нортон-Дисней, Англия. Додекаэдр — пустой многогранник с 12 пятиугольными сторонами, круглыми отверстиями разного диаметра и шариками на углах. Однако их предназначение до сих пор остается неясным.

Существует несколько теорий о назначении додекаэдров: игральные кости, подсвечники, сельскохозяйственные календари или религиозные артефакты. Преобладающая теория связывает их с религиозными ритуалами и гадательными практиками, основанная на находках в могилах.

Ученые продолжают исследовать эту тайну, но для более глубокого понимания и требуется дополнительное финансирование для дальнейших исследований и раскопок, сообщает NVL.

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