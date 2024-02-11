Ученые не могут решить загадку древних римских додекаэдров

На протяжении двух столетий археологи и ученые сталкиваются с загадкой римских додекаэдров, предметов, обнаруженных в различных регионах Европы, включая деревню Нортон-Дисней, Англия. Додекаэдр — пустой многогранник с 12 пятиугольными сторонами, круглыми отверстиями разного диаметра и шариками на углах. Однако их предназначение до сих пор остается неясным.
Существует несколько теорий о назначении додекаэдров: игральные кости, подсвечники, сельскохозяйственные календари или религиозные артефакты. Преобладающая теория связывает их с религиозными ритуалами и гадательными практиками, основанная на находках в могилах.
Ученые продолжают исследовать эту тайну, но для более глубокого понимания и требуется дополнительное финансирование для дальнейших исследований и раскопок, сообщает NVL.
Ученые из Университета Кордовы разработали метод превращения осадков сточных вод в активированный уголь
Процесс начинается с сушки и измельчения осадка, который затем смешивается с гидроксидом калия (KOH) для активации. Этот метод требует на 50% меньше KOH по сравнению с традиционными методами, что делает его экологически более дружелюбным и экономически эффективным.
Американские ученые сделали уникальное открытие про металлы
Ученые из Национальной лаборатории "Сандиа" и Техасского университета A&M в США обнаружили, что металлы обладают способностью к самовосстановлению. Исследователи провели эксперимент с платиной и обнаружили, что микроскопические трещины на ее поверхности моментально затягиваются и исчезают.
Диетологи предлагают использовать натуральный кофе в качестве средства борьбы с ожирением
Ожирение становится проблемой мирового масштаба, и поиск эффективных методов похудения становится все более актуальным.
Ученые из Института Роберта Коха выделили три недооцененных метода снижения кровяного давления
Во-первых, потеря лишнего веса связана со средним снижением артериального давления.