Российские ученые описали новый тип астероидов, сформированных из легкой темной материи

Описанные объекты, названные "бозе-астероидами", обладают способностью вызывать землетрясения при прохождении сквозь Землю.

Изучение темной материи, невидимой для телескопов и взаимодействующей только гравитационно, позволило ученым предсказать формирование астероидов из ее частиц. Компьютерное моделирование, проведенное несколько лет назад, указало на возможность образования крупных объектов из частиц легкой темной материи.

Один из авторов исследования, Дмитрий Левков, отмечает, что эти астероиды должны быть невидимыми и неосязаемыми для обычных наблюдений, так как темная материя почти не взаимодействует со светом и обычным веществом. Однако их масса сравнима с массой крупных обычных астероидов, что позволяет им вызывать землетрясения при прохождении через Землю или приближении к ней, аналогично воздействию лунного тяготения на приливы и отливы, сообщает Газета.Ру.