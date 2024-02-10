Международная группа ученых открыла новое месторождение окаменелостей мирового значения

Международная группа палеонтологов из Франции и Швейцарии обнаружила значительное месторождение окаменелостей периода нижнего ордовика на юге Франции в регионе Монтань-Нуар. Исследование, опубликованное в Nature Ecology & Evolution (NEE), раскрыло более 400 хорошо сохранившихся образцов различной доисторической фауны, включая редкие мягкие элементы древних моллюсков.
Анализ указывает на присутствие многоножек, креветок, медуз, кораллов, губок и разнообразных водорослей, подтверждая высокое биоразнообразие на месторождении. Ученые предполагают, что это место могло служить убежищем для видов, приспосабливающихся к высоким температурам на севере Франции.
Открытие в Монтань-Нуар сигнализирует о начале обширной исследовательской программы, которая включает крупномасштабные раскопки и детальный анализ окаменелостей, сообщает Газета.Ру.
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