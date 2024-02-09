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Скальные убежища в бассейне Амазонки изучили ученые из университета Эксетера
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:12

Скальные убежища в бассейне Амазонки изучили ученые из университета Эксетера

Ученые из Университета Эксетера проанализировали скальные убежища в бассейне Амазонки, расположенные в северо-западной части Колумбии, где жили первые поселенцы Южной Америки около 13 тысяч лет назад. Исследование позволило понять, как происходила колонизация этой области, а также рассмотреть повседневную жизнь и ритуалы жителей.

Обитатели пещер создавали наскальные картины и использовали каменные орудия для охоты. Исследование выявило различные артефакты, включая керамику и следы возделывания кукурузы, что указывает на продолжительный период заселения этой местности, начиная от 12 600 лет назад и до XVII века. Скальные убежища служили как жилища на протяжении многих столетий и часто содержали святилища, где жители пытались осмыслить свое место в мире, сообщает МИР24.

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