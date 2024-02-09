Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.02.2024 : 91,2561
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.02.2024 : 98,3543
Сибирские ученые обнаружили уникальный фермент репарации
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:39

Сибирские ученые обнаружили уникальный фермент репарации

Сибирские ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН (ИХБФМ СО РАН) обнаружили и исследовали уникальный фермент репарации, способный эффективно устранять повреждения и восстанавливать структуру ДНК и РНК без помощи других ферментов. Этот фермент, ALKBH3, является ключевым объектом исследования ученых.

Исследование структурной динамики фермента в растворе с использованием биохимических и биофизических методов позволило определить главные компоненты белка, взаимодействующие с ДНК, описать их роль в ферментативном процессе и выявить влияние их удаления на динамику структуры фермента. Эти результаты представляют новую перспективу для изучения пространственной организации ALKBH3 и позволяют лучше понять механизмы защиты наследственной информации человека.

Дальнейшее использование полученных данных может привести к разработке лекарственных препаратов, направленных на подавление активности фермента ALKBH3 в клетках злокачественных опухолей, а также к применению в персонализированной медицине для определения активности фермента в живой клетке и прогнозирования развития патологий, связанных с повреждением геномной ДНК, сообщает РИА Новости.

Мир

Лидер КНДР пригрозил оккупацией Южной Корее

Лидер КНДР пригрозил оккупацией Южной Корее

Главным своим врагом считает Пхеньян "южнокорейских марионеток", которых возможно придётся вскоре оккупировать.

Читать полностью
Западные СМИ встали в очередь на интервью к Путину

Западные СМИ встали в очередь на интервью к Путину

Число просмотров вышедшего сегодня ночью интервью экс-журналиста Fox News с российским лидером уже посмотрели в соцсети "Икс" 80 млн раз.

Читать полностью

Общество

Земляника признана природным антибиотиком благодаря высокому содержанию витамина C

Земляника признана природным антибиотиком благодаря высокому содержанию витамина C

Доктор медицинских наук Маргарита Королева подчеркивает, что в землянике также присутствуют важные элементы, такие как магний и витамины группы B.

Читать полностью
Высланному из Латвии Борису Каткову предоставили жилье в Калининграде

Высланному из Латвии Борису Каткову предоставили жилье в Калининграде

В пресс-службе губернатора Калининградской области сообщили, что Борис Катков, которого латвийские власти выдворили из страны в преклонном возрасте, получил государственное жилье.

Читать полностью

Новости