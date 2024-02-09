Сибирские ученые обнаружили уникальный фермент репарации

Сибирские ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН (ИХБФМ СО РАН) обнаружили и исследовали уникальный фермент репарации, способный эффективно устранять повреждения и восстанавливать структуру ДНК и РНК без помощи других ферментов. Этот фермент, ALKBH3, является ключевым объектом исследования ученых.

Исследование структурной динамики фермента в растворе с использованием биохимических и биофизических методов позволило определить главные компоненты белка, взаимодействующие с ДНК, описать их роль в ферментативном процессе и выявить влияние их удаления на динамику структуры фермента. Эти результаты представляют новую перспективу для изучения пространственной организации ALKBH3 и позволяют лучше понять механизмы защиты наследственной информации человека.

Дальнейшее использование полученных данных может привести к разработке лекарственных препаратов, направленных на подавление активности фермента ALKBH3 в клетках злокачественных опухолей, а также к применению в персонализированной медицине для определения активности фермента в живой клетке и прогнозирования развития патологий, связанных с повреждением геномной ДНК, сообщает РИА Новости.