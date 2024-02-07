Ученые из Стэнфордского университета обнаружили новый класс биологических существ в микробиоме человека

Новый класс биологических существ был назван "Обелисками". Эти существа имеют палочковидную структуру и представляют собой промежуточное звено между вирусами и вироидами.

Исследования показали, что обелиски широко распространены и разнообразны. Ученые выявили около 30 тысяч различных типов обелисков в образцах микробиома из более чем 400 человек со всего мира. Они обнаружены примерно в половине образцов микробиома полости рта и в 7% образцов кишечника. Однако их функция в организме человека пока остается загадкой. Ученые отмечают, что обелиски формируют отдельную филогенетическую группу, не имеющую сходства с ранее известными биологическими агентами, сообщает МедЗдрав.Инфо.