Новый класс биологических существ был назван "Обелисками". Эти существа имеют палочковидную структуру и представляют собой промежуточное звено между вирусами и вироидами.
Исследования показали, что обелиски широко распространены и разнообразны. Ученые выявили около 30 тысяч различных типов обелисков в образцах микробиома из более чем 400 человек со всего мира. Они обнаружены примерно в половине образцов микробиома полости рта и в 7% образцов кишечника. Однако их функция в организме человека пока остается загадкой. Ученые отмечают, что обелиски формируют отдельную филогенетическую группу, не имеющую сходства с ранее известными биологическими агентами, сообщает МедЗдрав.Инфо.
В Украине Зеленского обвиняют в подготовке к побегу
Об этом заявил экс-лидер запрещенной в Киеве партии Виктор Медведчук.
В Белоруссии начинается разработка вакцины от кариеса
Ректор Белорусского государственного медицинского университета, Сергей Рубникович, объявил о разработке вакцины от кариеса в Белоруссии. Новый проект, стартовавший в начале текущего года, предполагает сотрудничество с химиками и Национальной академией наук с целью создания препарата или вакцины, препятствующих образованию микроорганизмов, ответственных за кариес.
Диетолог предупреждает об опасности добавок, которые нелегально применяются в производстве хлеба
Некоторые производители добавляют вредные вещества, такие как семикарбазид и броматы, чтобы улучшить внешние характеристики выпечки. Эти добавки, хоть и делают хлеб более объёмным и аппетитным, могут иметь серьёзные последствия для здоровья, включая канцерогенное действие и разрушение важных витаминов и аминокислот.
Ученые выделили диету, которая помогает сохранить остроту ума в пожилом возрасте
Исследование, опубликованное в JAMA Neurology, выявило, что соблюдение средиземноморской диеты может помочь сохранить остроту ума в пожилом возрасте и сгладить проявления деменции.