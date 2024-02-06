Ученые из США впервые обнаружили отпечатки кроны дерева каменноугольного периода

Открытие было сделано в древнем рифтовом озере в Нью-Брансуике, Канада. Растение, похожее на гигантский ершик, было найдено в иловых отложениях, сохранившись на протяжении 359-347 миллионов лет.
Sanfordia densifolia имело более 250 листьев длиной в два метра, присоединенных к стволу диаметром до шести сантиметров. Это открытие предполагает, что Sanfordia densifolia могло быть одним из представителей ранней древесной флоры периода.
Дальнейшие исследования археологических находок подобных отпечатков помогут понять распространенность подобных видов в том периоде и их роль в экосистеме каменноугольного времени, сообщает Газета.Ру.
В Германии объявили о том, что экономический рост в стране максимально сократился
Глава Минфина страны Линднер объявил о том, что Германия становится беднее.
В Японии с 20 февраля будут ужесточены меры с ценами на нефть из России
Потолок цен был утвержден странами G7.
Ученые сообщают, что ранний завтрак снижает риск развития диабета
Исследование, опубликованное в International Journal of Epidemiology, проведенное специалистами из Испании и Франции, обнаружило связь между временем приема пищи и риском развития диабета. Более 100 тысяч добровольцев, преимущественно женщин, участвовали в эксперименте, в течение двух лет заполняя онлайн-анкеты о своем питании.
Ученые назвали способы эффективного снижения давления при артериальной гипертензии
Ученые из Ганноверской медицинской школы подвели итоги исследования, опубликованного в журнале Cardiovascular Research (Cardiovasc Res), о методах снижения давления при артериальной гипертензии. Мета-анализ 24 исследований выявил эффективные подходы к лечению резистентной формы гипертензии.