Ученые из США впервые обнаружили отпечатки кроны дерева каменноугольного периода

Открытие было сделано в древнем рифтовом озере в Нью-Брансуике, Канада. Растение, похожее на гигантский ершик, было найдено в иловых отложениях, сохранившись на протяжении 359-347 миллионов лет.

Sanfordia densifolia имело более 250 листьев длиной в два метра, присоединенных к стволу диаметром до шести сантиметров. Это открытие предполагает, что Sanfordia densifolia могло быть одним из представителей ранней древесной флоры периода.

Дальнейшие исследования археологических находок подобных отпечатков помогут понять распространенность подобных видов в том периоде и их роль в экосистеме каменноугольного времени, сообщает Газета.Ру.