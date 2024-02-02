Ученые провели оценку риска новой пандемии, связанной с "зомби-вирусами" в Арктике

Исследование показало, что на данный момент вероятность такой пандемии невелика. Вирусологи выделили вирусы и бактерии, перенесенные с трупами людей и животных в Арктике, но подчеркнули, что они не представляют серьезной угрозы для человека, за исключением амеб.
Однако другие инфекционные агенты в вечной мерзлоте могут быть опасными, такие как натуральная оспа, обнаруженная в этом регионе. Несмотря на это, биологи утверждают, что настоящая эпидемиологическая угроза сейчас скорее связана с эволюцией вирусов в Юго-Восточной Азии.
Вирусологи подчеркивают, что хотя "зомби-вирусы" на данный момент способны заражать лишь простейших организмов, возможность угрозы для человечества не исключена, если они начнут заражать более сложных млекопитающих, таких как грызуны. На данный момент отсутствуют конкретные данные о возможности развития пандемии из-за вирусов в вечной мерзлоте, но ученые продолжают наблюдать за эпидемиологической ситуацией в различных регионах мира, сообщает В Татарстане.
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