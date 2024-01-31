Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.02.2024 : 89,6678
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.02.2024 : 97,1149
Многие ученые дали лучший и худший прогнозы о судьбе человечества из-за ИИ
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:06

Многие ученые дали лучший и худший прогнозы о судьбе человечества из-за ИИ

AI Impacts, компания, изучающая долгосрочные последствия использования искусственного интеллекта (ИИ), провела опрос с участием около 3 тыс. экспертов по машинному обучению. Большинство ученых высказали уверенность в появлении выдающихся достижений благодаря ИИ в различных областях. Однако, от 38% до 51% участников опроса считают, что существует вероятность вымирания человечества из-за нейросетей, оценивая ее как не менее 10%. Специалисты также подчеркнули угрозы в виде генерации дезинформации и влияния на общественное мнение со стороны ИИ.

Несмотря на потенциальные риски, 70% участников оптимистичны относительно будущих сценариев, основываясь на растущих возможностях ИИ. Некоторые ученые предполагают, что к 2047 году машины смогут выполнять все задачи без участия людей с вероятностью 50%, превзойдя человеческие способности и требуя меньше затрат, что ранее планировалось произойти не ранее 2060 года, сообщает Газета.Ру.

Мир

Шведские ученые назвали простой способ снизить риск развития рака простаты

Шведские ученые назвали простой способ снизить риск развития рака простаты

В исследовании, опубликованном в British Journal of Sports Medicine (BJSM), ученые из Шведского государственного института физической культуры и спорта выяснили, что повышение кардиореспираторной активности у мужчин связано с уменьшением риска развития рака простаты.

Читать полностью
Эксперты предполагают, что обнаружили обломки самолета пилота Эрхарт в Тихом океане

Эксперты предполагают, что обнаружили обломки самолета пилота Эрхарт в Тихом океане

Американские подводные исследователи компании Deep Sea Vision сообщили о предполагаемом обнаружении обломков самолета летчицы Амелии Эрхарт, пропавшей без вести в 1937 году во время кругосветного полета на самолете Lockheed Electra.

Читать полностью

Общество

HeadHunter представил свой годовой

HeadHunter представил свой годовой "Рейтинг работодателей России" за 2023 год

В "Рейтинге работодателей России" за 2023 год Альфа-банк занял первое место среди крупных компаний. Исследование осуществлялось путем опросов и тестирования HR-специалистов, сотрудников и соискателей.

Читать полностью
Российские ученые разработали новый метод защиты картофеля от опасного заболевания

Российские ученые разработали новый метод защиты картофеля от опасного заболевания

Российские ученые из Томского государственного университета, Новосибирского государственного аграрного университета и Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН представили новый метод защиты картофеля от черной парши, опасного заболевания.

Читать полностью

Новости