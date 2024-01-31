Многие ученые дали лучший и худший прогнозы о судьбе человечества из-за ИИ

AI Impacts, компания, изучающая долгосрочные последствия использования искусственного интеллекта (ИИ), провела опрос с участием около 3 тыс. экспертов по машинному обучению. Большинство ученых высказали уверенность в появлении выдающихся достижений благодаря ИИ в различных областях. Однако, от 38% до 51% участников опроса считают, что существует вероятность вымирания человечества из-за нейросетей, оценивая ее как не менее 10%. Специалисты также подчеркнули угрозы в виде генерации дезинформации и влияния на общественное мнение со стороны ИИ.

Несмотря на потенциальные риски, 70% участников оптимистичны относительно будущих сценариев, основываясь на растущих возможностях ИИ. Некоторые ученые предполагают, что к 2047 году машины смогут выполнять все задачи без участия людей с вероятностью 50%, превзойдя человеческие способности и требуя меньше затрат, что ранее планировалось произойти не ранее 2060 года, сообщает Газета.Ру.