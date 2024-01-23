Ученые из университета Марселя сообщают о рисках эпидемии из-за найденных в Сибири вирусов

Ученые из университета Марселя предупредили о возможном риске новой пандемии из-за обнаруженных в вечной мерзлоте Сибири зомби-вирусов, сообщает The Guardian. Генетик Жан-Мишель Клавери подчеркнул, что эти опасные вирусы могут заразить людей и вызвать эпидемию. Специалисты не исключают, что сибирские вирусы, освобожденные из-за глобального потепления, могут стать источником новых заболеваний. Среди выявленных штаммов выделяются "микробы Мафусаила" или вирусы-зомби.
Ученые также отмечают, что существует опасность распространения заболеваний из южных регионов на север, но этому аспекту уделяется мало внимания. В ответ на это, они начали разрабатывать арктическую сеть мониторинга, которая будет отслеживать случаи заболеваний, вызванных древними вирусами, обеспечивать карантин и медицинскую помощь инфицированным, а также следить за ситуацией в зоне заражения, сообщает Аргументы И Факты.
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