Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.01.2024 : 87,9724
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.01.2024 : 95,8854
Ученые из университета Марселя сообщают о рисках эпидемии из-за найденных в Сибири вирусов
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:29

Ученые из университета Марселя сообщают о рисках эпидемии из-за найденных в Сибири вирусов

Ученые из университета Марселя предупредили о возможном риске новой пандемии из-за обнаруженных в вечной мерзлоте Сибири зомби-вирусов, сообщает The Guardian. Генетик Жан-Мишель Клавери подчеркнул, что эти опасные вирусы могут заразить людей и вызвать эпидемию. Специалисты не исключают, что сибирские вирусы, освобожденные из-за глобального потепления, могут стать источником новых заболеваний. Среди выявленных штаммов выделяются "микробы Мафусаила" или вирусы-зомби.

Ученые также отмечают, что существует опасность распространения заболеваний из южных регионов на север, но этому аспекту уделяется мало внимания. В ответ на это, они начали разрабатывать арктическую сеть мониторинга, которая будет отслеживать случаи заболеваний, вызванных древними вирусами, обеспечивать карантин и медицинскую помощь инфицированным, а также следить за ситуацией в зоне заражения, сообщает Аргументы И Факты.

Мир

Ученые из Великобритании обнаружили новый опасный патоген

Ученые из Великобритании обнаружили новый опасный патоген

Английские ученые обнаружили опасный патоген, ранее неизвестный науке, в крови пастуха, госпитализированного с признаками лихорадки в больницу Святого Томаса. Бактерия принадлежит к группе Variovorax, обитающей в почве, и, по предварительным данным, мужчина мог заразиться ею во время работы с животными.

Читать полностью
Итальянские ученые создали робота-змею

Итальянские ученые создали робота-змею

Ученые из Итальянского института технологий в Риме разработали инновационного робота под названием FiloBot, способного самостоятельно удлинять свой корпус, используя встроенный 3D-принтер.

Читать полностью

Общество

Telegram внедрил новые функции

Telegram внедрил новые функции

Telegram внедрил новые обновления, которые позволяют пользователям управлять видимостью времени прочтения личных сообщений. Теперь в чатах один на один можно увидеть точное время открытия отправленного сообщения, при этом каждый пользователь может самостоятельно настроить, кто имеет доступ к этой информации.

Читать полностью
Человечество в будущем может полностью перейти на искусственные продукты питания

Человечество в будущем может полностью перейти на искусственные продукты питания

В будущем человечество, по мнению диетолога Алексея Кабанова, перейдет на искусственные продукты питания, основанные на микробах. Инновационные продукты уже появляются на рынке, но успех зависит от исследований, ценовой политики и спроса покупателей.

Читать полностью

Новости