Ученые из университета Марселя сообщают о рисках эпидемии из-за найденных в Сибири вирусов

Ученые из университета Марселя предупредили о возможном риске новой пандемии из-за обнаруженных в вечной мерзлоте Сибири зомби-вирусов, сообщает The Guardian. Генетик Жан-Мишель Клавери подчеркнул, что эти опасные вирусы могут заразить людей и вызвать эпидемию. Специалисты не исключают, что сибирские вирусы, освобожденные из-за глобального потепления, могут стать источником новых заболеваний. Среди выявленных штаммов выделяются "микробы Мафусаила" или вирусы-зомби.

Ученые также отмечают, что существует опасность распространения заболеваний из южных регионов на север, но этому аспекту уделяется мало внимания. В ответ на это, они начали разрабатывать арктическую сеть мониторинга, которая будет отслеживать случаи заболеваний, вызванных древними вирусами, обеспечивать карантин и медицинскую помощь инфицированным, а также следить за ситуацией в зоне заражения, сообщает Аргументы И Факты.