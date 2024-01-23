Ученые из Великобритании обнаружили новый опасный патоген

Английские ученые обнаружили опасный патоген, ранее неизвестный науке, в крови пастуха, госпитализированного с признаками лихорадки в больницу Святого Томаса. Бактерия принадлежит к группе Variovorax, обитающей в почве, и, по предварительным данным, мужчина мог заразиться ею во время работы с животными. Установлено, что патоген проник в аорту пациента, представляя угрозу здоровью.
Этот случай заражения новым видом бактерии из группы Variovorax стал первым в истории, по мнению ученых. Предполагается, что инфекция могла произойти из-за отсутствия защитных перчаток во время взаимодействия с животными. Отмечается, что выявленный патоген не был известен науке ранее.
Сейчас идентификация новых видов бактерий в лаборатории позволяет ускорить разработку эффективных методов лечения для борьбы с новыми инфекциями. Это открытие подчеркивает важность систематического мониторинга и исследования возможных патогенов, способных вызвать серьезные заболевания у человека, сообщает Involta.
Ученые из университета Марселя сообщают о рисках эпидемии из-за найденных в Сибири вирусов
Ученые из университета Марселя предупредили о возможном риске новой пандемии из-за обнаруженных в вечной мерзлоте Сибири зомби-вирусов, сообщает The Guardian. Генетик Жан-Мишель Клавери подчеркнул, что эти опасные вирусы могут заразить людей и вызвать эпидемию.
Итальянские ученые создали робота-змею
Ученые из Итальянского института технологий в Риме разработали инновационного робота под названием FiloBot, способного самостоятельно удлинять свой корпус, используя встроенный 3D-принтер.
Telegram внедрил новые функции
Telegram внедрил новые обновления, которые позволяют пользователям управлять видимостью времени прочтения личных сообщений. Теперь в чатах один на один можно увидеть точное время открытия отправленного сообщения, при этом каждый пользователь может самостоятельно настроить, кто имеет доступ к этой информации.
Человечество в будущем может полностью перейти на искусственные продукты питания
В будущем человечество, по мнению диетолога Алексея Кабанова, перейдет на искусственные продукты питания, основанные на микробах. Инновационные продукты уже появляются на рынке, но успех зависит от исследований, ценовой политики и спроса покупателей.