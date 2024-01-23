Ученые из Великобритании обнаружили новый опасный патоген

Английские ученые обнаружили опасный патоген, ранее неизвестный науке, в крови пастуха, госпитализированного с признаками лихорадки в больницу Святого Томаса. Бактерия принадлежит к группе Variovorax, обитающей в почве, и, по предварительным данным, мужчина мог заразиться ею во время работы с животными. Установлено, что патоген проник в аорту пациента, представляя угрозу здоровью.

Этот случай заражения новым видом бактерии из группы Variovorax стал первым в истории, по мнению ученых. Предполагается, что инфекция могла произойти из-за отсутствия защитных перчаток во время взаимодействия с животными. Отмечается, что выявленный патоген не был известен науке ранее.

Сейчас идентификация новых видов бактерий в лаборатории позволяет ускорить разработку эффективных методов лечения для борьбы с новыми инфекциями. Это открытие подчеркивает важность систематического мониторинга и исследования возможных патогенов, способных вызвать серьезные заболевания у человека, сообщает Involta.