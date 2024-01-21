Российские ученые разработали новый метод лечения псориаза

Ученые из РФ разработали новый метод лечения псориаза, основанный на восстановлении организма пациента для синтеза собственных противовоспалительных гормонов. Исследование проводилось на кафедре эндокринологии РУДН. Их работа была высоко оценена на международном конгрессе эндокринологов, назначенном на март 2024 года.

Новый метод объединяет знания эндокринологии и дерматологии, восстанавливая эндокринное здоровье и используя стандарты дерматологической практики. Этот подход, основанный на клинических исследованиях, позволяет добиться длительной ремиссии и улучшить качество жизни пациентов.

Ученые также обратили внимание на положительную роль витамина D в лечении кожных заболеваний. Однако, в случаях медленного прогресса или недостаточной эффективности, это может быть связано с генетическими особенностями пациента, влияющими на образование гормональной формы витамина D. Путем проведения генетического анализа ученые предлагают персонализированный подход к лечению, позволяя точно подбирать дозы витамина D.

Это направление вместе с восстановлением собственного синтеза гормонов приводит к положительным результатам в лечении псориаза, учитывая уровень кортизола и эстрогенов в организме пациента, сообщает МедЗдрав.Инфо.