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Ученые делятся успехами в борьбе с супербактериями, вызывающими внутрибольничную пневмонию
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:48

Ученые делятся успехами в борьбе с супербактериями, вызывающими внутрибольничную пневмонию

Новое исследование, проведенное Ливерпульским университетом, подчеркивает важность борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП). Особое внимание уделяется эффективности антибиотиков при лечении внутрибольничной пневмонии.

Врач Кристофер Дарлоу из группы антимикробной фармакологии и терапии (APT) представил новую экспериментальную модель внутрибольничной пневмонии, оценивая эффект меропенема, широко используемого антибиотика. Исследование подчеркивает, что бактерии, вызывающие данное заболевание, часто становятся резистентными к антибиотикам из-за недостаточных доз. Команда APT предложила стратегии снижения устойчивости: увеличение дозы меропенема или комбинированное назначение второго антибиотика (амикацина). Эти стратегии могут быть использованы в клинических условиях для предотвращения развития резистентности внутрибольничной пневмонии, сообщает Центральная Служба Новостей.

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