Новое исследование, проведенное Ливерпульским университетом, подчеркивает важность борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП). Особое внимание уделяется эффективности антибиотиков при лечении внутрибольничной пневмонии.
Врач Кристофер Дарлоу из группы антимикробной фармакологии и терапии (APT) представил новую экспериментальную модель внутрибольничной пневмонии, оценивая эффект меропенема, широко используемого антибиотика. Исследование подчеркивает, что бактерии, вызывающие данное заболевание, часто становятся резистентными к антибиотикам из-за недостаточных доз. Команда APT предложила стратегии снижения устойчивости: увеличение дозы меропенема или комбинированное назначение второго антибиотика (амикацина). Эти стратегии могут быть использованы в клинических условиях для предотвращения развития резистентности внутрибольничной пневмонии, сообщает Центральная Служба Новостей.
В США возможно появление тысяч городов-призраков
В США возможно появление тысяч городов-призраков из-за снижения численности населения, подобного явлению, которое уже заметно в Китае. Исследование, опубликованное в Nature Cities, прогнозирует, что к 2100 году около половины из более чем 30,000 городов в стране столкнутся с уменьшением населения на 12-23%.
По итогам 2023 года Китай станет ведущим мировым экспортером автомобилей
На пресс-конференции замглавы Китайского министерства промышленности и информатизации Синь Гобинь объявил, что Китай впервые в истории станет мировым лидером по экспорту автомобилей к концу 2023 года. Согласно заявлению Синь Гобиня, автомобильная промышленность Китая является важной отраслью, и ее развитие за последние годы привлекает все больше внимания как внутри страны, так и за рубежом.
Врач Кашух выделила смертельную дозу нитритной соли для человека на уровне 71 мг на килограмм веса
Врач предупреждает о потенциальном вреде для здоровья при употреблении обычной поваренной соли с добавлением нитрита натрия.
Трихолог Курская сообщила, какое количество выпадающих волос считается нормой
Трихолог, кандидат медицинских наук Анастасия Курская, сообщила, что ежедневное выпадение волос в количестве от 50 до 150 считается нормой. Зимой это число может немного увеличиться из-за перепадов температур и ношения головных уборов.